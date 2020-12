Coronavirus Covid-19: Trapani, don Boniface Nkrunziza positivo al test. Asintomatico, è in isolamento fiduciario

Don Boniface Nkrunziza, viceparroco a Crocci e Chiesanuova, piccole frazioni del Comune di Valderice, nella diocesi di Trapani, è risultato positivo al test molecolare per il Covid-19. La notizia è stata diffusa nel tardo pomeriggio di ieri dalla diocesi a seguito della comunicazione che l’Asp di Trapani ha inviato al sacerdote. Don Nkrunziza, spiega la diocesi, “è seguito costantemente dal medico curante”, “è asintomatico e si trova in isolamento fiduciario”.

“A don Boniface e a tutti coloro che sono ammalati vanno la nostra vicinanza solidale e la preghiera di tutta la comunità”, ha affermato il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, che in questi giorni è in contatto con le autorità civili e sanitarie. “Il Covid-19 – ha proseguito – è un malattia subdola, in cui è oggettivamente difficile risalire alla catena dei contagi. Siamo grati alle autorità e all’azienda sanitaria per il prezioso lavoro fatto anche in questo caso”. “Nel delicato momento che stiamo vivendo – ha evidenziato il vescovo – è necessario alzare la guardia per proteggere la nostra e l’altrui salute, soprattutto delle persone più vulnerabili. La sinergia tra le istituzioni e la responsabilità personale ci aiuteranno a contenere il contagio in attesa della campagna di vaccinazione”.

A don Nkrunziza sono arrivati centinaia di messaggi di affetto e vicinanza non solo dalla comunità ecclesiale di Trapani ma da tutto il paese.

Il sacerdote è il secondo prete della diocesi di Trapani affetto da Covid-19. Nel mese di settembre scorso era risultato positivo padre Vincenzo Seidita parroco della parrocchia San Francesco d’Assisi a Trapani, guarito dopo circa tre settimane di isolamento.