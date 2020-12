Iraq: il Natale di Qaraqosh, 1.400 cartoline da tutta la nazione “congratulazioni ai fratelli cristiani”

1.400 cartoline per augurare buon Natale agli abitanti di Qaraqosh, la cittadina cristiana della Piana di Ninive che sarà visitata da Papa Francesco a marzo in occasione del suo viaggio apostolico in Iraq. A fare da postini un bus pieno di volontari che hanno consegnato le cartoline alla popolazione locale da parte di connazionali di tutto il paese. Lo riferisce il sito ankawa.com ripreso da Baghdadhope. Un’iniziativa “che ha fatto felice le persone” che non si aspettavano di ricevere gli auguri da tutto l’Iraq ha dichiarato il suo curatore, Nashwan Mohammed. “Congratulazioni ai fratelli cristiani” recitava ad esempio una cartolina proveniente dalla città di Bassora, all’estremo sud del Paese. Le cartoline, tutte scritte e disegnate a mano, sono caratterizzate non solo dagli auguri e dai riferimenti alla festività cristiana del Natale, ma anche dai simboli dei governatorati da cui provengono. Ogni cartolina aveva un riferimento alla città di provenienza: Bassora, conosciuta come la “Venezia del Medio Oriente”, con i ponti sospesi caratteristici della città sullo Shatt al Arab, la capitale Baghdad con Piazza Tahrir dove solo la pandemia ha fermato le proteste dei giovani iniziate nel 2019. Le cartoline in arrivo dal governatorato di Salah al Din riportano la grande moschea di Samarra e quelle da Mosul il famoso minareto “gobbo” della moschea di Al Nuri che nel 2014 vide l’istituzione del califfato dell’Isis e che dall’Isis stesso fu fatto crollare nel 2017 durante la battaglia per la riconquista della città.