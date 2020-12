Terremoto in Croazia: Caritas Bolzano-Bressanone invia 10.000 euro, al via raccolta fondi

Caritas Bolzano-Bressanone ha inviato 10.000 euro e avviato una raccolta fondi per contribuire agli interventi di emergenza per aiutare la popolazione croata colpita dal terremoto di ieri. Questa mattina altre due forti scosse hanno aggravato la situazione nel capoluogo regionale Sisak, in Croazia. L’epicentro è situato nella cittadina di Petrinja (25.000 abitanti), a circa 50 km a sud dalla capitale Zagabria. Almeno sette le vittime, decine di feriti, gravissimi i danni a case e infrastrutture. Caritas Croazia si è attivata immediatamente per portare aiuti concreti e vicinanza alle migliaia di persone che sono rimaste senza casa e senza più niente: tende, vestiti, coperte, sacchi a pelo alimentari, materiali per neonati, materiali igienici. La pandemia dovuta al Covid-19 rende tutto più difficile ma la rete di soccorso, anche attraverso le parrocchie, è a pieno regime. La rete internazionale Caritas sostiene le attività di aiuto di Caritas Croazia.