Ue-Cina: verso l’Accordo globale sugli investimenti. Von der Leyen (Commissione), “una pietra miliare importante”

(foto SIR/Commissione europea)

Oggi l’Ue e la Cina hanno concluso i negoziati per un accordo globale sugli investimenti (Cia), accordo che, spiega una nota da Bruxelles, “creerà un migliore equilibrio nelle relazioni commerciali Ue-Cina”, perché impegna la Cina ad aprirsi all’Ue in una serie di settori chiave: si apriranno le porte per investitori, imprese e fornitori di servizi e la Cina si impegnerà “a garantire un trattamento equo alle aziende dell’Ue” grazie a una serie di misure, compresi parametri ambientali e impegni sul lavoro forzato. “L’accordo di oggi è una pietra miliare importante nelle nostre relazioni con la Cina e per la nostra agenda commerciale basata sui valori”, ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha parlato di “accesso senza precedenti al mercato cinese per le imprese Ue” e impegni assunti dalla Cina per “il rispetto di principi ambiziosi in materia di sostenibilità, trasparenza e non discriminazione”. Ora dovrà avvenire l’adozione e la ratifica dell’accordo, rispettivamente da parte della Cina e del Consiglio Ue e Parlamento europeo, prima che esso entri in vigore. La conclusione dei processi negoziali è stata siglata in una telefonata, avvenuta oggi tra il presidente cinese Xi Jinping e i vertici europei, in cui si è parlato anche di “cambiamento climatico, pandemia, Hong Kong e diritti umani”, dice sempre la nota: sono stati registrati “importanti progressi su una serie di questioni fondamentali, e sono state sottolineate le perduranti aspettative e preoccupazioni dell’Ue in altri settori”.