Papa Francesco: udienza generale, “vicino alla popolazione croata colpita dal sisma, alleviare le sue sofferenze”

“Ieri un terremoto ha provocato vittime e danni ingenti in Croazia. Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è stato colpito dal sisma. Prego in particolare per quanti hanno perso la vita e per i loro familiari. Auspico che le autorità del Paese, aiutate dalla Comunità internazionale, possano presto alleviare le sofferenze della cara popolazione croata”. Lo ha detto Papa Francesco, stamani, durante l’udienza generale, dalla biblioteca del Palazzo apostolico vaticano. Rivolgendosi ai pellegrini di lingua polacca, il Pontefice ha auspicato che “avvicinandoci alla fine di quest’anno, non lo valutiamo solo attraverso le sofferenze, le difficoltà e i limiti causati dalla pandemia”. “Scorgiamo il bene ricevuto in ogni giorno, come pure la vicinanza e la benevolenza degli uomini, l’amore dei nostri cari e la bontà di tutti coloro che ci circondano”. Infine, ai pellegrini di lingua italiana, Francesco ha augurato che “il nuovo anno sia sereno e fecondo di ogni desiderato bene”. Agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli di viverlo come “un dono prezioso, impegnandovi a costruire la vostra vita alla luce della verità”.