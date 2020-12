Solidarietà: Potenza, un’unica tavolata “ideale” per il cenone di Capodanno con prodotti del territorio donati a famiglie in difficoltà

“Una forma di solidarietà circolare che condividiamo e di cui amiamo essere parte”. Con queste parole gli operatori Caritas dell’arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo spiegano il progetto “#TavolataUnica. Nessuno senza cenone”, lanciato dall’associazione Io Potentino Onlus e che vede la collaborazione di Caritas diocesana e servizi sociali dei Comuni di Tito e Satriano di Lucania. “Per il Capodanno vogliamo costruire idealmente un’unica grande tavolata, alla quale invitare i nuclei familiari più in difficoltà”, illustrano i promotori dell’iniziativa, che dal 2016 distribuiscono le eccedenze alimentari donate da operatori commerciali e altre realtà del territorio alle famiglie aderenti al progetto “Magazzini sociali”. “In prossimità delle festività natalizie le donazioni di prodotti hanno subito un significativo incremento, grazie al quale siamo riusciti ad aumentare quantità, qualità e diversificazione dei prodotti donati”, proseguono dall’associazione Io Potentino, che nella giornata di oggi, 30 dicembre, consegna ai referenti parrocchiali Caritas per la città di Potenza e a quelli degli Uffici dei servizi sociali dei Comuni di Tito e Satriano di Lucania gli ingredienti per la preparazione di un menù per il cenone di Capodanno. “Pane di Natale, riso e preparato ai frutti di mare, baccalà pastellato, anelli di totano, frutta di stagione, dolci e gassosa oltre ai ben auguranti cotechino e lenticchie, saranno distribuiti a 750 persone. Del 2020, senza ombra di dubbio, a salvarsi sarà la solidarietà”, chiosano.