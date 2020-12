Terremoto in Croazia: diocesi Sisak, “grande gara di solidarietà”

Dopo la forte scossa di terremoto che ieri ha colpito la Croazia è partita una vera e propria gara di solidarietà nazionale e internazionale per sostenere la popolazione terremotata. Dalla diocesi di Sisak, una delle zone più colpite dal sisma, arrivano, attraverso i social, ringraziamenti per “gli aiuti che stanno affluendo da ogni dove”. La Caritas diocesana informa che “sono in via di sistemazione pacchi alimentari, materiale igienico e sanitario, vestiario, e altri beni essenziali da distribuire alle persone terremotate. La quantità è enorme”, affermano dalla diocesi di Sisak che sta predisponendo nuovi spazi per stoccare gli aiuti. “I luoghi disponibili, infatti, sono già pieni”. Da qui l’appello a inviare alla Caritas donazioni in denaro così da acquistare il necessario mancante. Ribadito l’invito a chi si trovasse in difficoltà a contattare la Caritas che ha squadre operative in tutto il territorio colpito.