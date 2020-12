Terremoto in Croazia: Norcia, solidarietà al popolo croato e in particolare alla città di Petrinja

“A nome mio e della comunità di Norcia esprimo vicinanza e solidarietà al collega sindaco Darinko Dumbovic di Petrinja in queste drammatiche ore che la città sta vivendo dopo essere stata colpita da un violento terremoto”. Con un messaggio del sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, la comunità nursina, più volte colpita da terremoti, l’ultimo nel 2016, “si stringe alla città di Petrinja consapevole delle difficoltà che è chiamata ad affrontare soprattutto in pieno inverno. In questi momenti – si legge in un messaggio diffuso sui canali social del Comune umbro – tornano attuali i temi della prevenzione, della sicurezza e di quanto sia importante poter disporre di un testo unico per la gestione delle emergenze e della ricostruzione. Un terremoto è qualcosa che succede all’improvviso e non farsi trovare impreparati è fondamentale per poter ‘ripartire’ al più presto”.