Diocesi: Bressanone, ricordato in duomo il quarto anniversario della scomparsa di mons. Karl Golser

Nel duomo di Bressanone è stato celebrato questa mattina l’anniversario della scomparsa del vescovo Karl Golser, spentosi la notte di Natale di quattro anni fa. Il suo successore alla guida della diocesi di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, ne ha ricordato il motto episcopale “Christus pax nostra”, “con il quale il vescovo Karl invitava tutti ad impegnarsi per la pace nella comunità, tra culture e religioni diverse”. Mons. Muser ha ricordato che il vescovo Golser “pensava ai gruppi linguistici della nostra terra, chiamati in Cristo a una convivenza fatta di rispetto, dialogo e pace, ma pensava anche alle persone provenienti da culture e religioni diverse”. E ha quindi augurato la pace “nei cuori, nelle nostre case, tra i vicini e i lontani, tra i conterranei e gli extracomunitari, pace con la creazione, pace con Dio. Confidiamo che il grande impegno che ha sempre contraddistinto il vescovo Karl, la sua malattia e la sua croce personale siano portatrici di benedizioni per tutta la nostra diocesi”.

Karl Golser fu consacrato vescovo nel marzo 2009 e nel luglio 2011 Papa Ratzinger accolse la sua rinuncia al governo pastorale causa malattia, una rara e atipica forma della sindrome di Parkinson.