Terremoto: diocesi Acireale, 250mila euro dall’8×1000 per la ricostruzione dei locali della parrocchia Santa Maria del Carmelo

Un finanziamento di 250.000 euro dall’8xmille per la ricostruzione dei locali della parrocchia Santa Maria del Carmelo di Pennisi per lo svolgimento delle attività ecclesiali e pastorali. Sarà stanziato alla diocesi di Acireale, con l’intervento della Caritas italiana che ha supportato il progetto “Ricostruiamo le comunità”, dopo il sisma che ha colpito la frazione di Pennisi, nel giorno di Santo Stefano del 2018. In quell’occasione si registrarono danni alle abitazioni pubbliche e private.

Ieri, nella curia di Acireale, alla presenza del vicario generale, mons. Giovanni Mammino, del direttore dell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici, don Angelo Milone, del direttore della Caritas diocesana, don Orazio Tornabene, e del parroco, don Fernandes Samson Socorro, sono stati consegnati i lavori alla ditta che eseguirà l'”opera segno”, espressione di prossimità e vicinanza alla popolazione colpita dal sisma. “Questi nuovi locali – afferma il vescovo Antonino Raspanti – serviranno alla comunità parrocchiale per ritornare a vivere la normalità e la quotidianità della liturgia, della catechesi e della carità. Sarà punto di riferimento comune in cui potersi ritrovare nuovamente e ristabilire così le occasioni d’incontro tra la gente”. I lavori avranno inizio alla fine del mese di ottobre e saranno ultimati entro l’anno 2021.