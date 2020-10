Giornalismo: Commissione Ue annuncia i vincitori del premio Megalizzi-Niedzielski e lancia un nuovo invito

La Commissione europea annuncia i vincitori del premio Megalizzi-Niedzielski 2020 per aspiranti giornalisti: sono Anastasia Lopez (Austria) e Francisco Sezinando (Portogallo). Lopez e Sezinando hanno ricevuto il premio “per la loro dedizione al giornalismo di qualità e per l’attaccamento ai valori dell’Unione europea”, specifica una nota della Commissione. La Commissione ha inoltre lanciato un nuovo invito a presentare proposte a sostegno delle misure di informazione relative alla politica di coesione dell’Ue, con un bilancio complessivo di 5 milioni di euro. Il commissario per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira, commenta: “L’Europa ha bisogno di giovani giornalisti e studenti impegnati come Anastasia e Francisco”. Sottolinea inoltre la loro “determinazione per un giornalismo di buona qualità” e la “lotta per i valori europei”. Il termine per la presentazione delle domande è il 12 gennaio 2021. Il premio Megalizzi-Niedzielski per aspiranti giornalisti è stato lanciato nel 2019 e onora la memoria di Antonio Megalizzi e Bartek Pedro Orent-Niedzielski, giovani giornalisti europei “con un forte attaccamento all’Ue”, deceduti dopo un attentato terroristico a Strasburgo alla fine del 2018.