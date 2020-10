Coronavirus Covid-19: diocesi Trapani, “il parroco è guarito, riaprirà la chiesa di San Francesco d’Assisi”

“Riaprirà nei prossimi giorni la chiesa di San Francesco d’Assisi, a Trapani”. Lo comunica la diocesi trapanese, che annuncia come “il parroco, padre Vincenzo Seidita, dopo 33 giorni di isolamento e diversi tamponi negativi, è stato finalmente dichiarato guarito dal Covid-19”. La parrocchia “sta procedendo con gli interventi di sanificazione dei locali parrocchiali e del convento per riprendere in serenità le attività pastorali”. “Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini con la preghiera – afferma padre Vincenzo Seidita –, non appena sarà conclusa la sanificazione torneremo a celebrare in sicurezza”.