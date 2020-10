Didattica: il 23 ottobre settima edizione dell’“Eas day” dedicata al “Ben-essere” e al “ben-agire” a scuola dopo il Covid-19

È in programma per il 23 ottobre prossimo la settima edizione dell’“Eas day” che, per via dell’emergenza sanitaria, si svolgerà sotto forma di webinar online. L’iniziativa – rivolta a docenti, dirigenti scolastici, studenti universitari, operatori scolastici – è promossa dal Centro di ricerca sull’educazione ai media all’innovazione e alla tecnologia dell’Università Cattolica di Milano (Cremit) con Morcelliana e altre realtà culturali. Al centro dei lavori la tematica “Ben-essere” e al “ben-agire” a scuola dopo il Covid-19. “La situazione pandemica che ha investito la nostra società, e in particolare il settore scolastico, ha ridefinito gli spazi e le attività, ricorda una nota. “È successo che la scuola ha dovuto far fronte all’emergenza adattando l’insegnamento”, ha affermato Pier Cesare Rivoltella, direttore del Cremit.

La giornata di studio si articolerà in due momenti. Al mattino (ore 10-12) tre seminari sul “Ben-Essere: a scuola dopo il Covid”. Pier Cesare Rivoltella affronterà il tema sotto l’aspetto didattico, Adriano Fabris sotto l’aspetto filosofico e Matteo Lancini sotto quello psicologico.

Nel pomeriggio, invece, spazio ai laboratori programmati su due turni (14.30 -15.45 e 16-17.15), sempre in modalità online. Riguarderanno le tematiche: “Didattica Steam con smartphone”, “Didattica multimodale”, “La lettura”, “Didattica dell’immagine”, “Dante ed Eas”, “Filosofia con gli Eas”, “Coding in classe”, “Abitare la terra”, “Clil & Eas”, “Matematica con gli Eas”, “Erbario mitologico” e “Creature mostruose. Dal gioco alla distorsione manieristica”. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il modulo online entro il 18 ottobre.