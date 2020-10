Diocesi: Jesi, continua “Pillole dell’annuncio”, proposta dedicata a catechisti ed educatori

Continua “Pillole dell’annuncio”, proposta dedicata a catechisti ed educatori dell’Ufficio catechistico di Jesi. Oggi, martedì 13 ottobre, alle 21,15, il direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, don Claudio Procicchiani, terrà un laboratorio su “Incontriamo Gesù, bello e possibile nella liturgia”. Giovedì 15 ottobre, alle ore 21, al centro pastorale di via Lotto, 14, a Jesi, incontro con la scrittrice Cecilia Galatolo su “Storie di santi e testimoni a noi vicini”. Nel corso della serata si cercherà di presentare storie dalle quali emerga come la fede si trasmette attraverso la testimonianza e il racconto della vita anche con il libro “David Brunori. Un giovane innamorato di Dio”, pubblicato da Voce della Vallesina a gennaio del 2017 e scritto da Adriana Borgognoni. L’autrice Galatolo presenterà anche il suo ultimo romanzo “Vivere da originali” (edito dalla Mimep Docete) pensato per un pubblico di ragazzi per prendere esempio da Carlo Acutis. L’incontro sarà introdotto da don Mariano Piccotti, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano.

Anche il Museo diocesano ha aderito all’iniziativa formativa e presenterà i percorsi per i gruppi di catechismo nella serata di venerdì 23 ottobre. “Quando incontri gli adulti (genitori o no), fai attenzione” è il tema dell’appuntamento di lunedì 26 ottobre al centro pastorale. Sulla preparazione in famiglia per arrivare al sacramento del Battesimo parleranno Cecilia ed Emiliano Frattesi il 27 ottobre nella parrocchia San Massimiliano Kolbe. Due serate, alla Casa Crossroads, saranno dedicati a come svolgere incontri di catechesi in gruppi con bambini e bambine con disabilità: si proverà a realizzare un libro tattile e un video con lo smartphone. Il corso di grafologia e gli esercizi spirituali nella vita ordinaria (Evo) saranno presentati il 22 ottobre al centro pastorale.