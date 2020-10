Diocesi: Forlì-Bertinoro, don Casadei Garofani dimesso dall’ospedale dopo il ricovero per Covid-19. Secondo tampone negativo per il vescovo Corazza

“Vi do una bella notizia, oggi don Enrico è stato dimesso dall’ospedale ed è in via di guarigione”. Lo ha annunciato ieri sera il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, in collegamento video con il secondo incontro sull’anno pastorale trasmesso in diretta sul canale Youtube della diocesi. In un comunicato diffuso oggi dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali viene ricordato che don Casadei Garofani, parroco di Schiavonia e della SS. Trinità, il 6 ottobre scorso dopo essere risultato positivo al coronavirus era stato ricoverato nel reparto malattie infettive del Morgagni-Pierantoni. Dimesso dall’ospedale ora dovrà rimanere in quarantena.

Concludono invece oggi la quarantena, dopo l’esito negativo del secondo tampone, il vescovo Corazza e padre Florin Hanis, parroco della comunità romena ortodossa, anche loro in quarantena fino al 13 ottobre, che quindi già da domani, mercoledì 14, riprenderanno i loro impegni. Per don Enrico Casadio, parroco di San Mercuriale, si è invece ancora in attesa del risultato del secondo tampone.

Mons. Corazza parteciperà il 14 alla cerimonia di inaugurazione della Facoltà di medicina, giovedì 15 presiederà il Consiglio episcopale, amministrerà il sacramento della Cresima sabato 17 alla Pianta e domenica 18 a Regina Pacis, lo stesso giorno in cui parteciperà all’ingresso del nuovo parroco di Predappio, don Massimo Bonetti.