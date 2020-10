Coronavirus Covid-19: Forum, “lo Stato si fidi delle famiglie”

“Le famiglie italiane sono state le migliori al mondo nella gestione dell’emergenza Covid-19 della scorsa primavera. Hanno tenuto in piedi il Paese con responsabilità, senso del sacrificio e del bene comune nel periodo peggiore della pandemia, quando tutto, intorno, crollava come un castello di carte: non servono raccomandazioni che inducano comportamenti limitativi dell’autonomia domestica. Vincoli che, peraltro, potrebbero incentivare il pettegolezzo o favorire addirittura intromissioni all’interno delle mura di casa, con violazione delle libertà fondamentali”: così il Forum delle associazioni familiari in merito ad alcune misure previste nell’ultimo Dpcm varato dall’esecutivo.

“Siamo convinti – prosegue la nota del Forum – che le famiglie continueranno a esercitare il senso civico ampiamente dimostrato durante la pandemia. Ecco perché crediamo che meritino gratitudine e rispetto. I nuclei familiari hanno bisogno di qualità delle cure, tempestiva e diffusa prevenzione e misure di sostegno economico certe e strutturate, per i sacrifici che quotidianamente profondono nella crescita dei figli e nel quotidiano impegno per la costruzione del presente e del futuro del Paese, tanto più in una fase delicata come questa. Lo Stato abbia fiducia: le famiglie sapranno fare al meglio il loro dovere”.