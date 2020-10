Papa Francesco: incontro on line dei cardinali, “la riforma è già in atto, anche sotto alcuni aspetti amministrativi ed economici”

“La riforma è già in atto, anche sotto alcuni aspetti amministrativi ed economici”. A sottolinearlo è stato il Papa, anche lui – come suoi confratelli cardinali – collegato via internet per l’incontro del Consiglio dei Cardinali, che ha avuto luogo oggi pomeriggio alle ore 16. All’incontro, che per la prima volta si è svolto “on line” e non in presenza a causa della situazione sanitaria globale – si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede – si sono collegati i cardinali i cardinali Óscar A. Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O’Malley, Oswald Gracias, mentre dal Vaticano si sono connessi i cardinali Pietro Parolin e Giuseppe Bertello, il segretario del Consiglio, mons. Marcello Semeraro, e il segretario aggiunto. Papa Francesco ha partecipato alla riunione collegandosi da Casa Santa Marta. “Durante i mesi estivi – si legge nel comunicato – il Consiglio ha avuto modo di lavorare via internet sul testo della nuova Costituzione Apostolica la cui bozza aggiornata è stata presentata al Santo Padre. Secondo la prassi consueta, i Dicasteri competenti stanno ora procedendo alla lettura del testo”. “L’incontro di oggi – precisa la sala stampa vaticana – era stato convocato per riepilogare il lavoro fatto e per studiare come sostenere l’attuazione della nuova Costituzione, una volta promulgata”. Il prossimo incontro è fissato per il mese di dicembre e si svolgerà sempre via internet, a causa della situazione sanitaria, secondo il piano già stabilito.