Santa Sede: con Moneyal “clima costruttivo e di cooperazione”, in primavera il Rapporto di valutazione reciproca

(Foto ANSA/SIR)

“Nella giornata di oggi, il team dei valutatori del Comitato Moneyval ha lasciato lo Stato della Città del Vaticano, a conclusione della visita in loco. Gli incontri si sono svolti in un clima costruttivo e di cooperazione”. È quanto si legge in un comunicato diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede. “Si tratta – si spiega nella nota – di un ulteriore importante passo nel processo di valutazione sull’efficace funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, che si concluderà con l’adozione del Rapporto di valutazione reciproca (“Mutual Evaluation Report”) da parte dell’Assemblea plenaria, prevista per la primavera del 2021, in linea con le procedure interne del Comitato Moneyval”. Le autorità della Santa Sede, infine, rivolgono “un sentito e profondo ringraziamento al team dei valutatori e ai membri del Segretariato del Comitato Moneyval”.