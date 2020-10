Diocesi: Padova, nella veglia del 16 ottobre in cattedrale mons. Cipolla conferirà il mandato a missionari e operatori del Cuamm

Nell’imminenza della 94ª Giornata missionaria mondiale, venerdì 16 ottobre la diocesi di Padova celebrerà la veglia missionaria “Eccomi, manda me!” che, considerata l’emergenza sanitaria sarà trasmessa anche in diretta sul canale Youtube della diocesi di Padova. Nel corso della serata di riflessione e preghiera, presieduta dal vescovo Claudio Cipolla dalle 21 in cattedrale, verrà conferito il mandato ai missionari religiosi/e, laici, operatori e volontari che hanno accolto l’invito a partire per un servizio ad gentes e verranno ringraziati e accolti quanti sono rientrati in questi mesi dalla terra di missione.

Fra i missionari in partenza, informa la diocesi, c’è un sacerdote fidei donum, don Mario Gamba, già parroco di Lion e San Giacomo di Albignasego, destinato alla missione in Roraima, Brasile. Mentre tra i religiosi il comboniano padre Alessandro Bedin, destinato al Sudan. Riceveranno, inoltre, la croce missionaria anche 12 operatori di Medici con l’Africa-Cuamm, tra loro: sette medici (Irene Del Rizzo e Simona Richichi in partenza per l’Angola; Monica Uliana ed Enzo Facci con la moglie Anna Lucchetta in partenza per l’Etiopia; Simone Stefano Finzi con destinazione la Sierra Leone; Filippo Pistolesi in partenza per la Repubblica Centrafricana; Laura Villosio con destinazione Mozambico); una farmacista (Francesca Favaro in partenza per il Sud Sudan), due amministrativi (Ilaria Di Nunzio per il Mozambico e Nicoletta Maffazioli per l’Angola); un capo progetto (Marta Piccolo per l’Angola) e un rappresentante paese (Alessandra Anafi con il marito Enrico Clores in partenza per il Sud Sudan).

Durante la veglia di preghiera, il vescovo affiderà un mandato anche a coloro che sono rientrati in diocesi dopo qualche anno in missione, tra cui i fidei donum don Mariano Dal Ponte e don Sandro Ferretto (rientrati dal Kenya); don Giuseppe Cavallini e Fabiano Brusamento (rientrati dal Brasile); Alessandro Brunone e Francesca Lo Verso (rientrati dall’Ecuador) e suor Sabrina Cavazzana rientrata dall’Argentina.