Diocesi: Casale Monferrato, il 16 ottobre mons. Sacchi presiede in cattedrale la veglia missionaria

In occasione della la 94ª Giornata missionaria mondiale, sul tema “Tessitori di Fraternità”, nella diocesi di Casale Monferrato sono in programma alcune iniziative promosse dal Centro missionario diocesano, coordinato da don Francesco Garis.

Venerdì 16 ottobre, il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, presiederà alle 21 nella cattedrale di Sant’Evasio, la veglia diocesana missionaria. Il 23 ottobre, invece, presso il santuario “Madonna del Pozzo” di San Salvatore Monferrato, dalle 21 sarà recitato il Rosario missionario meditato, con riflessione sull’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco.

Inoltre, domenica 18 ottobre, si celebrerà a livello parrocchiale la Giornata missionaria mondiale; nell’occasione avrà luogo come di consueto una colletta il cui ricavato sarà trasmesso integralmente alla Fondazione Missio a sostegno delle Pontificie opere missionarie.

Invitando alla preghiera per le missioni, don Garis spiega che “anche a singoli o famiglie che volessero farlo è possibile donare le proprie offerte per le missioni: sia nel mese di ottobre (ciò che si raccoglie a ottobre viene devoluto interamente alle Pontificie opere missionarie); sia nel resto dell’anno, a sostegno dei nostri sacerdoti fidei donum (don Graziano Cavalli in Argentina, e don Daniele Varoli in Perù) e delle varie realtà presenti nei paesi poveri del mondo e legate al nostro territorio (Istituto N.S. di Lourdes in Benin; Carlotta Pigni, volontaria da anni in missione in Ecuador; Massimiliano Re, in Perù e altri ancora)”.