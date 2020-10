Diocesi: Novara, il 17 ottobre mons. Brambilla presiede la veglia missionaria a Villadossola

In occasione della Giornata missionaria mondiale, il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, presiederà sabato 17 ottobre la veglia missionaria diocesana a Villadossola. A causa delle normative per contenere l’epidemia di coronavirus Covid-19, informa la diocesi, i posti a disposizione saranno limitati ai soli fedeli del vicariato dell’Ossola. Sarà possibile, però, seguire la serata in diretta su Videonovara (Canale 86), su Vco Azzurra Tv (Canale 19) e su Onda Novara Tv (Canali 611 e 884).

L’incontro di preghiera, dedicato al tema “Eccomi manda me” scelto quest’anno da Papa Francesco per il suo messaggio, fornirà come al solito l’occasione per il conferimento del mandato ai missionari in partenza. Quest’anno a riceverlo dal vescovo Brambilla sarà una laica, Elisa Perini, originaria proprio di Villadossola che partirà per la missione diocesana di Bissi-Mafou in Ciad, dopo aver vissuto, anni fa, un’esperienza in Uruguay accanto al fidei donum don Giancarlo Moneta. Nel corso della veglia, inoltre, porteranno la propria testimonianza don Cesare Baldi, novarese rientrato in diocesi dopo anni di servizio al Pime, e suor Lilia Tozzini, rosminiana, borgomanerese di origine e da molti anni impegnata in Tanzania nella provincia di Kwediboma, dove si occupa dell’orfanotrofio e della scuola primaria.