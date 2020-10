Luterani in Italia: Roma, concluso Sinodo. “Voglia di ripartire”

Si è conclusa a Roma la prima sessione del XXIII Sinodo della Chiesa evangelica luterana in Italia (Celi). “Voglia di ripartire” è il messaggio che viene dai sinodali riunitisi dal 9 all’11 ottobre nella capitale. Il Sinodo ha eletto un nuovo ufficio di presidenza e i tre membri laici del Concistoro. Il rispetto delle norme anti contagio non ha impedito ai sinodali di gioire per questa occasione di incontro in presenza. Scrivono i luterani: “Una dimostrazione concreta del fatto che è possibile vivere la dimensione ecclesiale e partecipativa in sicurezza, per quanto con una serie di paletti, e comunque un segnale positivo di ripartenza”. Wolfgang Prader succede a Georg Schedereit come presidente del Sinodo, affiancato da Ingrid Pfrommer, tesoriera uscente della Celi. Christine Fettig e Jens Ferstl, che assume la carica di tesoriere, sono due dei tre membri eletti al concistoro. Cordelia Vitiello, vicepresidente del Concistoro e rappresentante legale della Celi, è stata riconfermata nel suo incarico.