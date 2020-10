Protezione civile: videoconferenza con prefetti e autorità regionali per il miglioramento della risposta in emergenza

Nella mattinata di oggi, 13 ottobre – Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite –, nella sala del Comitato operativo della Protezione civile è stato attivato un collegamento in videoconferenza con le prefetture delle città capoluogo di Regione, da dove erano collegati i prefetti delle province, i direttori dei sistemi regionali di protezione civile e i comandanti regionali dei vigili del fuoco. Lo riferisce la Protezione civile. Hanno preso parte alla riunione anche i rappresentanti di Anci, Upi e Uncem. L’iniziativa, promossa nell’ambito della settimana nazionale della Protezione civile, è stata realizzata con l’obiettivo condividere strategie e azioni per una sempre migliore risposta di emergenza e per il rafforzamento dell’impegno comune per la riduzione del rischio. Il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, ha presieduto l’incontro insieme al capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, prefetto Bruno Frattasi, e al capo del Corpo dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo. Nel corso della riunione i partecipanti hanno potuto confrontarsi su diverse tematiche tra cui la pianificazione territoriale, l’insegnamento della protezione civile nelle scuole e il progetto di It-alert, il sistema di messaggistica d’emergenza multicanale che verrà ufficialmente presentato nelle prossime settimane.