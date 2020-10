Polonia: Lublino, 6° congresso della cultura cristiana. Relazione del card. Koch su cristianesimo e dialogo

“L’ispirazione cristiana della cultura del dialogo e dell’incontro”: è il titolo della conferenza con la quale il card. Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani e della Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo, inaugurerà il 6° Congresso della cultura cristiana all’Università cattolica di Lublino, previsto dal 15 al 18 ottobre. Il presule riceverà la laurea ad honorem dell’ateneo polacco dedicato a Giovanni Paolo II e il secondo giorno del Congresso parteciperà anche alla tavola rotonda dedicata al dialogo tra le varie Chiese cristiane. Durante l’incontro prenderanno la parola, fra gli altri, il card. Gerhard Müller e Rocco Buttiglione. In considerazione dell’attuale situazione in Bielorussia, di rilevante interesse sarà il contributo dell’arcivescovo di Minsk, mons. Tadeusz Kondrusiewicz, alla discussione sulla comune eredità dell’Oriente e dell’Occidente. Il Congresso dedicherà inoltre una tavola rotonda alla questione di come sarà il mondo dopo la pandemia da coronavirus. L’incontro, ideato dal mons. Józef Życiński (1948-2011) nell’anno 2000, e al quale hanno partecipato in passato i cardinali Paul Poupard, Gianfranco Ravasi e Miloslav Vlk, nonché Andrea Riccardi, Alain Besançon e Krzysztof Penderecki, si svolge ogni quattro anni ed è volto a “preservare la forma più bella di tutto ciò che è veramente umano”.