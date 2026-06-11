Puglia: Caritas diocesane e Condotte Slow Food, il 13 giugno insieme per il pranzo solidale nelle mense dei capoluoghi di provincia

Sabato 13 giugno, l’associazione Slow Food sarà accanto ai volontari nelle mense dei capoluoghi di provincia della Puglia. L’evento si inserisce nel giorno in cui la Chiesa festeggia sant’Antonio di Padova, che quest’anno coincide con lo Slow Food Day, appuntamento annuale in cui la rete celebra e promuove i principi del movimento. L’evento sarà un’occasione per sottolineare, rafforzando il lavoro quotidiano delle Condotte nei territori, l’importanza del cibo buono e giusto per tutti. Slow Food e Caritas Puglia vogliono essere protagonisti con gesti di solidarietà e di condivisione, perché ogni pasto sia segno di comunione e di convivialità e perché alla tavola del mondo ci sia posto per tutti. Il 13 giugno, la Caritas Puglia, nelle sue articolazioni diocesane, lancerà anche l’Iniziativa dei Cittadini europei (Ice) che si prefigge di raccogliere un milione di firme per garantire il diritto al cibo in tutta l’Unione Europea. “Milioni di persone vivono condizioni di insicurezza alimentare o non possono permettersi una dieta sana – si legge nella nota della Caritas Puglia –. Allo stesso tempo, molti agricoltori e lavoratori del settore non riescono a vivere dignitosamente del proprio lavoro. Il cibo non può essere trattato esclusivamente come una merce. È relazione, dignità, giustizia. Inizieremo dalle nostre mense, da quanti ne usufruiscono, dai volontari e dagli operatori del settore perché il diritto al cibo è il primo segno di fraternità”.

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