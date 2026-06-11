Rinnovamento nello Spirito: da giugno a settembre nelle Regioni la formazione estiva su “Collaboratori di Dio, servitori di una Chiesa aperta e missionaria”

Prenderà il via nei prossimi giorni e proseguirà fino a settembre la formazione estiva promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) nelle diverse Regioni italiane. L’iniziativa è rivolta a tutti gli aderenti che hanno ricevuto la preghiera di effusione e desiderano vivere un’esperienza di fraternità, crescita spirituale e rinnovato slancio missionario. A spiegare il significato del percorso è il Comitato nazionale di Servizio, che definisce l’appuntamento come “un tempo favorevole per riscoprire la bellezza del servire Dio nella Chiesa e nei fratelli, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo verso una fede sempre più concreta e incarnata”. Il tema scelto per il 2026 è tratto dalla Prima Lettera ai Corinzi – “Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio” (1Cor 3,9) – ed è completato dal sottotitolo “Collaboratori di Dio, servitori di una Chiesa aperta e missionaria”, richiamando l’invito di papa Leone XIV a vivere il servizio cristiano come risposta d’amore alla chiamata del Signore. Nel solco del magistero di papa Francesco, il percorso formativo intende ricordare che “la vita si rafforza donandola e si indebolisce nell’isolamento e nell’agio”, incoraggiando i fedeli a spendersi con generosità per il Vangelo e per gli altri. Il RnS invita così Cenacoli, Gruppi e Comunità a promuovere una spiritualità di comunione capace di rendere visibile l’azione dello Spirito Santo nel mondo contemporaneo. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a riscoprire la propria chiamata al servizio come autentica via di santità, comprendendo che l’esperienza del Battesimo nello Spirito richiede un continuo cammino di conversione, disponibilità verso gli altri e dono di sé. Gli appuntamenti estivi saranno aperti a tutti i membri ‘effusionati’ delle realtà locali del Movimento, indipendentemente dall’anzianità di appartenenza o dagli incarichi ricoperti. Il programma prevede quattro sessioni formative complessive, articolate tra sabato e domenica, con momenti di approfondimento, ascolto, discernimento e condivisione fraterna. Particolare spazio sarà dedicato a simposi tematici differenziati in base ai percorsi e agli interessi dei partecipanti, per favorire una più consapevole comprensione del discepolato cristiano e carismatico. Le prime tappe della Formazione estiva si svolgeranno il 13 e 14 giugno nel Lazio, presso il Centro Pellegrini Santa Teresa Couderc di Roma, con la partecipazione del presidente nazionale Lorenzo Pasquariello, e il 20 e 21 giugno in Friuli-Venezia Giulia, al Villaggio Bella Italia di Piani di Luzza (Udine). Il calendario proseguirà nei mesi successivi coinvolgendo le altre Regioni italiane.

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