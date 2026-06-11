Musica: San Benedetto del Tronto, il 13 giugno secondo concerto inaugurale del grande organo della cattedrale con Sorcinelli e Pellini

Prosegue il ciclo di concerti inaugurali dedicati al grande organo della cattedrale Santa Maria della Marina di San Benedetto del Tronto, recentemente restaurato. Dopo l’esibizione dell’organista francese Sophie-Véronique Chauchefer-Choplin, il prossimo appuntamento è in programma il 13 giugno alle ore 21,15 con Filippo Sorcinelli e Stefano Pellini, protagonisti di un concerto che proporrà un repertorio solistico e a 4 mani comprendente, tra gli altri, brani di Johann Sebastian Bach e Denis Bédard. Promossa dalla diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, l’iniziativa valorizza uno degli strumenti organistici più importanti delle Marche e del panorama nazionale: con i suoi 51 registri, il grande organo rappresenta infatti il secondo organo più grande della regione. Proveniente dalla basilica della Santa Casa di Loreto e realizzato nel 1951 dalla ditta Balbiani di Milano su progetto elaborato da Ulisse Matthey e perfezionato da Adamo e Remo Volpi, lo strumento custodisce anche materiale fonico di organi più antichi, tra cui registri attribuiti a Gaetano Callido e Carlo Vegezzi-Bossi. Il percorso concertistico si concluderà il prossimo 10 luglio con l’organista viennese Konstantin Reymaier, offrendo alla comunità e agli appassionati un’occasione per riscoprire il valore artistico, storico e liturgico di un patrimonio musicale restituito alla sua piena funzionalità.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /