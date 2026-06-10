Missioni: salesiani (Lombardia-Emilia), 30 giovani in partenza con Movimento giovanile per vivere un’esperienza di servizio

Accompagnare i giovani alla scoperta della dimensione missionaria della vita cristiana, attraverso un percorso di formazione, servizio, ascolto e incontro. È questo l’obiettivo del Cammino missionario del Movimento giovanile salesiano Lombardia-Emilia, promosso dal Centro salesiano di Pastorale giovanile di Milano in collaborazione con la Fondazione Opera Don Bosco, le Figlie di Maria Ausiliatrice della Lombardia e dell’Emilia-Romagna e l’Associazione Amici del Sidamo. Il Cammino missionario si rivolge a giovani dai 18 ai 28 anni che desiderano approfondire il senso della missione nella propria vita e confrontarsi con esperienze di volontariato, anche attraverso la possibilità di vivere un’esperienza estiva di servizio in terra di missione. Durante il percorso vengono proposte occasioni di formazione, momenti di fede, incontri con testimoni di vita missionaria, esperienze di servizio, approfondimenti culturali e spirituali, oltre al contatto con realtà impegnate in Italia e nel mondo a favore delle persone più povere e bisognose. Dal 2023 ad oggi, più di 100 giovani hanno partecipato al cammino formativo e molti di loro hanno poi vissuto esperienze di volontariato missionario durante il periodo estivo. Quest’anno saranno 30 i giovani in partenza, suddivisi in tre gruppi e destinati a tre mete differenti.

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