Diocesi: Cagliari, domani il convegno “Storie di fede e profezie per la pace” con l’arcivescovo Baturi e mons. Essayan

Si terrà domani, venerdì 8 maggio, nell’aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari, il convegno dal titolo “Storie di fede e profezie per la pace”, quarta tappa del percorso formativo 2026 promosso dalla Caritas diocesana di Cagliari, attraverso la Consulta degli organismi socio-assistenziali di carità e per la promozione umana. L’iniziativa si inserisce nel cammino dedicato al tema “Trasmissione della fede. Evangelizzare nella carità”. L’appuntamento prenderà avvio alle 15.30 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita dalla preghiera iniziale e dai saluti istituzionali affidati a don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana di Cagliari, alla presidente della Regione autonoma della Sardegna Alessandra Todde e al sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Nel corso del pomeriggio sarà presentata la mostra “Profezie per la pace”, a cura di Marinella Salaris, segno concreto di riflessione e sensibilizzazione sui temi della pace e della responsabilità sociale. Cuore dell’incontro saranno gli interventi di mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, e di mons. César Essayan, vicario apostolico di Beirut per i cattolici di rito latino in Libano, che offriranno uno sguardo ecclesiale e testimoniale sui contesti segnati da conflitti e fragilità . Previsto anche un contributo video di don Simon Zakerian, superiore salesiano dell’Ispettoria del Medio Oriente. nL’incontro si concluderà con un momento di confronto in plenaria e con le conclusioni affidate all’arcivescovo, a sottolineare il valore di un cammino condiviso che, attraverso la carità e l’ascolto delle esperienze, intende promuovere una cultura della pace radicata nel Vangelo. La giornata si aprirà al mattino (dalle ore 9) con un primo momento rivolto a ragazzi e studenti, sui temi che saranno poi sviluppati nel convegno pomeridiano.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di formazione e dialogo per operatori pastorali, volontari e cittadini, chiamati a interrogarsi sul ruolo della fede nella costruzione di relazioni giuste e solidali, in un tempo segnato da tensioni globali e nuove sfide sociali.

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