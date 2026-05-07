Anniversario Leone XIV: card. Reina, “il suo desiderio di pace diventa sempre più necessaria profezia per il mondo”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Il desiderio di pace che il nostro Vescovo ha invocato sin dalle prime battute del suo pontificato diventa sempre più necessaria profezia per il mondo”. Lo afferma il card. Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, in una dichiarazione diffusa in occasione del primo anniversario dell’elezione di Leone XIV, che ricorre domani, 8 maggio. “In comunione con tutto il popolo santo di Dio che vive in Roma oggi ci stringiamo attorno al nostro Vescovo, Papa Leone XIV, per dirgli il nostro affetto e assicurargli la nostra preghiera”, scrive il cardinale, descrivendo il Pontefice come “immagine del Buon Pastore che si fa carico delle gioie e delle speranze del gregge a lui affidato, che annuncia la pace e la misericordia, che rende presente il Vangelo dell’amore e che semina a piene mani la speranza”. Il primo anniversario, sottolinea Reina, “cade in un tempo segnato da pericolosi conflitti e lacerazioni”. Ringraziando Leone XIV “per le sue innumerevoli attenzioni, per le sue svariate visite, per il suo magistero fecondo, per la sua vicinanza manifestata in tante occasioni e per l’amore con il quale ci segue”, il cardinale si impegna a nome della diocesi “a farci carico del desiderio di bene e di pace che porta nel cuore per Roma e per il mondo intero”. La dichiarazione si chiude con un affidamento a Maria: “La Vergine Maria, Salus Populi Romani, lo custodisca e accompagni sempre i suoi passi”.​​​​​​​​​​​​​​​​