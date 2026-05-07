Pace: Rondine, sarà Jovanotti a chiudere l’edizione 2026 di YouTopic Fest con “Destinazione Pace”

Sarà Lorenzo Jovanotti a chiudere l’edizione 2026 di YouTopic Fest, il festival internazionale della pace promosso da Rondine Cittadella della Pace. Il cantautore sarà tra i protagonisti di “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”, la grande festa finale in programma il 7 giugno ad Arezzo, al termine della decima edizione del festival dedicato ai giovani, al dialogo e alla trasformazione dei conflitti. Accanto a lui saliranno sul palco anche Amara, Giovanni Caccamo e Oida – Orchestra Instabile di Arezzo, in una serata che unirà musica, testimonianze e partecipazione collettiva. Non solo spettacolo, ma un’esperienza condivisa che, spiegano da Rondine, metterà al centro il tema dell’inquietudine come “forza capace di generare cambiamento e costruire pace”. “Destinazione Pace” sarà, infatti, il momento conclusivo di un percorso che da dieci anni porta a Rondine giovani provenienti da Paesi in guerra o segnati da conflitti, chiamati a convivere e a trasformare il rapporto con il “nemico” in un’esperienza di incontro e riconoscimento reciproco. Jovanotti interverrà nel corso della serata dialogando con i giovani e con gli altri artisti presenti. La sua partecipazione richiama la riflessione già condivisa in passato con gli studenti della Cittadella della pace: “l’inquietudine come energia positiva, capace di spingere le persone a non restare immobili davanti alle ferite del presente, ma ad attraversare il conflitto per trasformarlo in possibilità”. Sul palco si alterneranno parole, racconti e musica. L’evento sarà accessibile su prenotazione con donazione, e il ricavato sosterrà le borse di studio per giovani provenienti da Paesi in guerra e da fronti opposti che nella cittadella imparano a costruire relazioni nuove e una cultura di pace. In un tempo segnato dalle guerre e dalle divisioni, YouTopic Fest sceglie così di chiudere con una festa “necessaria”, capace di tenere insieme memoria, impegno e speranza. Informazioni e prenotazioni saranno disponibili a breve sul sito YouTopic Fest⁠, youtopicfest.rondine.org

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