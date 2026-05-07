Università: a La Sapienza, l’11 maggio, un incontro dedicato all’eredità politica di Aldo Moro

“Oltre le frontiere: l’eredità di Aldo Moro e l’architettura dell’Unione” è il titolo dell’incontro, che si terrà il prossimo 11 maggio, alle 14.00 nella sala lauree della facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione dell’Università Sapienza di Roma. L’incontro si propone di analizzare l’attualità del pensiero di uno dei più importanti statisti italiani, rileggendo il suo contributo fondamentale nel contesto della costruzione europea. L’apertura dell’evento sarà affidata ai saluti istituzionali dell’ateneo, tra cui la Magnifica Rettrice della Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni; il Preside della facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione, Pierpaolo D’Urso; la direttrice del dipartimento di scienze politiche, Maria Cristina Marchetti; e il Presidente Fici Sapienza, Alessandro Giannecchini. L’iniziativa vedrà l’introduzione di Gabriele Cela, studente della Sapienza e condirettore di “Ricerca – nuova serie di Azione Fucina”, la rivista della Fuci. I lavori saranno moderati dalle studentesse della Sapienza Sara Gilardi e Matilde Foscoli. Il dibattito entrerà poi nel vivo con gli interventi di un qualificato panel di relatori: Stefano Ceccanti, professore ordinario di diritto pubblico comparato; Carlo Curti Gialdino, professore ordinario di diritto diplomatico-consolare; Augusto D’Angelo, professore ordinario di storia contemporanea; la giornalista Rai Enrica Belli; e Pier Luigi Castagnetti, già Deputato della Repubblica.

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