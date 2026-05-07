Portogallo: vescovi elogiano il primo anno di pontificato di Leone XIV. Centrali attenzione a pace e “nuova questione sociale”

In occasione del primo anniversario dell’elezione di Papa Leone XIV, la Conferenza episcopale portoghese ha pubblicato una nota in cui sottolinea “la centralità della pace” nell’attuale pontificato. “In un mondo segnato da guerre e conflitti, Papa Leone ha posto al centro del suo magistero l’appello alla pace tra i popoli. Nel suo primo saluto ha rivolto a tutti le parole ‘la pace sia con voi’ e ha invocato ‘una pace disarmata e disarmante’ che viene da Dio, insistendo sull’urgenza del dialogo e della responsabilità comune nella costruzione della pace”, affermano i vescovi lusitani nella nota. Nel testo si ricorda il recente viaggio apostolico nel continente africano (13-23 aprile), che ha reso “particolarmente visibile questa priorità, evidenziando la necessità di promuovere la pace attraverso la giustizia, lo sviluppo integrale e il rispetto della dignità di ogni persona, con particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili”. I vescovi portoghesi apprezzano anche l’attenzione di Leone XIV alle sfide della “nuova questione sociale”, alimentata dalle trasformazioni nel mondo del lavoro e dalle nuove tecnologie. La nota sottolinea l’importanza di riaffermare la dignità umana e la “responsabilità etica che deve accompagnare il progresso scientifico, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale”. La continuità della governance sinodale, avviata da Papa Francesco, merita uguale risalto nel bilancio del primo anno di guida della chiesa cattolica. La Cep riconosce infine lo sforzo del vescovo di Roma nel promuovere l’unità della Chiesa, “nell’ascolto e nel discernimento, con la partecipazione di tutto il popolo di Dio, promuovendo una comunione che si costruisce nella diversità e diventa segno di speranza per il mondo”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /