Diocesi: Savona, “Aperitivo Missionario” con don Michele Farina

(Foto Ufficio Stampa Diocesi di Savona-Noli)

Confrontarsi sui temi della solidarietà e della giustizia sociale a partire dall’esperienza di don Michele Farina. È questo lo scopo dell’“aperitivo missionario”, in programma sabato 16 maggio alle 18 nei locali della scuola primaria paritaria N.S. della Neve, a Savona. L’evento è rivolto ai ragazzi dai 16 anni in su ed è organizzato dal servizio per le missioni e le migrazioni della Diocesi di Savona-Noli. Don Michele è partito per la Repubblica Centrafricana nel gennaio 2022 come associato alla società delle missioni africane, dopo aver trascorso circa otto anni come “fidei donum” a Cuba e un periodo di servizio nella diocesi ligure. Insieme al sacerdote saranno presenti all’aperitivo ragazzi e ragazze che hanno vissuto in prima persona l’esperienza della missione in Centrafrica e Sud America. Segnata da anni di instabilità politica e conflitti interni, la Repubblica Centrafricana rappresenta una delle missioni più recenti della provincia italiana della società delle missioni africane, ente fondato oltre 160 anni fa e presente in numerosi Paesi del continente, dove i missionari italiani si impegnano nella promozione della dignità umana mediante progetti di sviluppo e sostegno alle popolazioni locali. L’ “aperitivo missionario” si inserisce nel più ampio cammino di animazione missionaria della Diocesi, che da tempo sostiene i propri missionari e promuove tra i giovani la cultura della pace.