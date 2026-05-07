Diocesi: mons. Maniago (Catanzaro), “dichiararsi cristiani significa vivere secondo il Vangelo”

“Dichiararsi cristiani significa vivere secondo il Vangelo: nel modo di parlare, di relazionarsi, di guardare gli altri e il mondo”. Lo ha affermato l’arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, nell’omelia pronunciata per la festa di Sant’Agazio, compatrono della diocesi. Nel corso della celebrazione il presule ha richiamato il significato della testimonianza cristiana nel tempo presente, definendo il Battesimo “non la garanzia di una vita felice e senza problemi, ma la certezza che il Signore è con noi”. Mons. Maniago ha invitato la comunità a vivere questo tempo come “un momento di rigenerazione della fede”, capace di rinnovare il cammino personale e comunitario. Riferendosi alle difficoltà del contesto sociale e internazionale, l’arcivescovo ha ammonito: “Guai a noi se banalizzassimo la gravità di ciò che accade nel mondo”. Richiamando il Vangelo del seme che deve morire per portare frutto, ha sottolineato che “spendersi per il bene di tutti produce frutti buoni, frutti offerti a tutti”. Mons. Maniago ha quindi indicato nella figura di Sant’Agazio un esempio attuale di fedeltà al Vangelo: “Aveva una posizione importante e sicura, ma l’incontro con Cristo cambiò radicalmente il senso della sua vita”. Da qui l’invito ai fedeli a non vivere la fede come “un’etichetta esteriore”, ma come “un incontro vivo con il Signore”. Mons. Maniago ha quindi esortato la comunità a diventare “semi capaci di generare una società nuova, un’umanità nuova”, confidando nella “forza del Signore e nell’intercessione del santo patrono”.

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