Leone XIV, primo anno di pontificato: Contaldo (RnS), “vicini al Santo Padre con la preghiera e l’affetto, grati per quanto opera ogni giorno”

“Siamo vicini al Santo Padre con la preghiera e con il nostro affetto, grati per quanto opera ogni giorno, con instancabile dedizione a servizio della Chiesa universale, unendoci a lui per le preoccupazioni di questa nostra epoca, in special modo per le prevaricazioni, le violenze e i tanti scenari di guerra che insanguinano il mondo”. Lo dichiara il presidente nazionale del RnS Giuseppe Contaldo, a nome del Comitato nazionale di Servizio e del Consiglio nazionale del RnS, in occasione del primo anniversario dell’elezione di Papa Leone XIV al soglio pontificio, avvenuta l’8 maggio 2025, alla vigilia della sua attesa visita di domani al santuario di Pompei, quale luogo di culto da sempre prediletto dal Movimento.

“Possiamo dire con uno sguardo di fede che questo è un Pontificato nato davvero sotto lo sguardo mariano, nel giorno dedicato alla Supplica alla Regina del Santo Rosario di Pompei, subito richiamata nel primo saluto di Papa Leone XIV alla folla dalla Loggia delle Benedizioni della basilica di San Pietro – evidenzia Contaldo -. Celebrare il primo anniversario della sua elezione proprio nella città mariana, con la Santa Eucaristia e la recita della preghiera di San Bartolo Longo, dona quindi alla ricorrenza il tono straordinario di un profondo ringraziamento a Dio e, al contempo, di quel delicato affidarsi alla Beata Vergine del Rosario, come avviene durante il Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, promosso dal Rinnovamento assieme all’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei e al Forum nazionale delle associazioni familiari, giunto ormai alla 19ª edizione. Un gesto che, anno dopo anno, unisce più generazioni mediante la preghiera continua, a scandire, in tempi così tormentati e difficili, l’incessante invocazione di pace”.

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