Ordinariato militare per l’Italia: dal 21 maggio il 66° Pellegrinaggio Militare a Lourdes con 4mila soldati italiani

Tutto è pronto per il 66° Pellegrinaggio Militare a Lourdes, in programma dal 21 al 24 maggio con la partecipazione di oltre 17.000 militari da tutto il mondo. L’Ordinariato Militare per l’Italia (Omi), in una nota diffusa oggi, sottolinea che si tratta di “un evento spirituale, arricchito dal desiderio della pace e della concordia tra i popoli”. Infatti, il titolo che caratterizza il pellegrinaggio è proprio “Sentinelle della Pace”. Gli stessi Militari, come dichiara l’arcivescovo militare per l’Italia, mons. Gian Franco Saba, “amano leggere la propria missione come quella di nuovi ambasciatori di pace rivestiti dell’armatura dello Spirito e della libertà oltre che irrobustire con la luce del Vangelo il desiderio di servire e dire al mondo, con la forza della dolcezza attinta al cuore e alle labbra di Maria: il mondo sbaglia se pensa che io sono sufficiente a me stesso, non ho bisogno di nessuno”. Saranno circa 4000 i militari italiani, guidati dall’Ordinario e da 80 cappellani, che prenderanno parte al pellegrinaggio. Con loro anche l’Ambasciatrice italiana in Francia, Emanuela D’Alessandro. La proposta, quest’anno, si colora di una ulteriore coloritura di festa e di gioia, poiché, ricordano dall’Omi, “ci troviamo nelle celebrazioni per il Centenario dell’Ordinariato Militare per l’Italia”. A riguardo l’evento sarà ricordato durante il 7° Festival dei Giovani, venerdì 22 maggio, promosso dalla comunità internazionale Nuovi Orizzonti, sotto la direzione dell’autrice televisiva Maria Amata Calò e di don Davide Banzato. “In un tempo segnato da guerre, divisioni e paure, il Festival desidera offrire soprattutto ai giovani un messaggio di pace, unità e vicinanza umana, raccontando il volto più autentico delle Forze Armate e dei cappellani militari: storie di servizio, sacrificio, coraggio, solidarietà e speranza che testimoniano il valore profondo della missione vissuta accanto alle persone, soprattutto nelle situazioni più difficili”. Tra gli ospiti attesi torna il cantante Filippo Neviani in arte Nek, che vestirà ancora una volta il ruolo di conduttore dopo il successo televisivo del format Rai “Dalla strada al palco”. Sul palco anche la DJ Arianna Triassi e la vocalist partenopea Anash. Special guest di questa edizione sarà Gigi D’Alessio, protagonista di un’esibizione speciale con Nek, in una grande festa dedicata ai giovani militari e alle loro famiglie. La giornata culminerà alle ore 21.00 con la Cerimonia di Apertura Internazionale nella Basilica di San Pio X, dando ufficialmente il via al 66° Pellegrinaggio militare internazionale.

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