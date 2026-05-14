Regno Unito: le associazioni di promozione della carità invitano al rosario per la pace nel mondo

Un rosario online “per la pace nel mondo”: è la proposta per mercoledì 20 maggio, a partire dalle ore 19.00, che una serie di sigle inglesi impegnate nell’ambito della carità (Cafod, Missio, Aiuto alla Chiesa che soffre UK e Stella Maris apostolato del mare) fanno insieme alla comunità cattolica di Inghilterra e Galles. L’ispirazione arriva dalle parole di Papa Leone XIV nel suo primo discorso dal balcone della Basilica di San Pietro: “La nostra beata Madre Maria vuole sempre camminare con noi, esserci vicina, vuole sempre aiutarci con la sua intercessione e il suo amore”; parole che “ci hanno invitato a pregare insieme per tutta la Chiesa e per la pace nel mondo”. Ciascuna realtà guiderà un mistero di rosario offrendo una riflessione e una testimonianza del proprio lavoro, mentre a chiudere sarà il vescovo di Clifton Bosco MacDonald. Per potersi collegare occorre registrarsi qui

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