Diocesi: Prato, mons. Nerbini, “Chi ha il coraggio di affrontare il disagio dei giovani?”

“La vera sfida è quella di affrontare seriamente il tema del disagio giovanile. Solo stando con i ragazzi, ʽsprecandoʼ del tempo con loro potremo prenderci cura dei loro bisogni e dare risposta alle loro domande”. Lo ha detto il vescovo di Prato, Giovanni Nerbini, che insieme all’Iman, Izzedin Elzir, al rabbino capo della comunità ebraica di Firenze, Gadi Piperno, ed al frate francescano, Ettore Filippucci, hanno raccontato agli alunni della scuola primaria Ciliani del grave fatto di cronaca, avvenuto in piazza Mercatale a Prato nella notte tra l’11 ed il 12 maggio, in cui un sedicenne, nel tentativo di rapinare un ragazzo, lo ha colpito al cuore con un coltello. L’iniziativa, resa possibile della scuola, aveva il fine di testimoniare agli studenti che, come detto in una nota, “un dialogo interreligioso nella ricerca della pace non è solo necessario, ma possibile”. “Oggi – ha detto mons. Nerbini – insieme all’iman e al rabbino abbiamo voluto lanciare un messaggio di pace e di speranza a questi piccoli studenti. La tolleranza, l’accoglienza e l’integrazione sono l’antidoto a tutti i veleni che ovunque causano la guerra”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /