Cei: al via a Falerna il XXVII Convegno nazionale di Pastorale della Salute. Sabato la presentazione con don Angelelli

“Scoperchiarono il tetto. La dimensione comunitaria della pastorale della salute”. È questo il tema del XXVII Convegno n0azionale di Pastorale della Salute, promosso dall’Ufficio nazionale della Cei e in programma dal 18 al 21 maggio 2026 a Falerna (Cz). L’iniziativa sarà presentata sabato 16 maggio alle ore 12 nei locali della Curia di Lamezia Terme. Sarà presente, tra gli altri, don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della Cei. Il convegno nazionale di pastorale della salute si svolge per la prima volta in Calabria. Il programma prevede sessioni tematiche con un taglio più strettamente sanitario e sessioni plenarie con un taglio più sociale ed ecclesiale. Nella prima giornata la sessione tematica sul tema “Comunicare la sanità: aspetti deontologici e rispetto per chi soffre” è promossa insieme all’Ordine dei Giornalisti della Calabria con il riconoscimento dei crediti formativi. Il programma su www.convegnosalute.it.

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