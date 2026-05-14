Lavoro: Anla, convegno a Gaeta su “Persone, imprese, lavoro: la sfida del cambiamento”

Si terrà sabato 16 maggio a Gaeta, presso la Geberit Ceramica, il convegno nazionale “Persone, imprese, lavoro: la sfida del cambiamento”, promosso dall’Associazione nazionale lavoratori anziani (Anla). L’iniziativa riunirà rappresentanti di Confindustria, del mondo accademico, della Conferenza episcopale e del tessuto industriale laziale, all’indomani della firma del protocollo d’intesa tra Anla e Confindustria volto a valorizzare i Gruppi anziani d’azienda come ponte tra impresa e territorio. “Un unicum in cui profit e non profit si incontrano”, sottolinea il presidente nazionale Anla, Edoardo Patriarca, evidenziando come l’accordo favorisca relazioni intergenerazionali più armoniche e rafforzi il radicamento sociale delle imprese, contribuendo alla costruzione di comunità più solidali. Il convegno, organizzato dal Gruppo aziendale Anla Geberit Ceramica e coordinato dal presidente regionale Anla Lazio Giuseppe Rinaldi, si inserisce proprio in questa prospettiva, proponendo una riflessione sul rapporto tra persona, lavoro e impresa in un tempo di profondi cambiamenti. Due i momenti in programma: un primo panel dedicato al lavoro come dimensione fondamentale dell’uomo, con gli interventi di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Cei per i problemi sociali e il lavoro, e di Andrea Michieli, docente di diritto costituzionale all’Università di Padova. Al centro, le trasformazioni del lavoro tra crisi economiche e innovazione tecnologica, con l’esigenza di riconoscere il valore della persona oltre la funzione produttiva. Il secondo panel approfondirà il ruolo dell’impresa come soggetto sociale. Tra i partecipanti Vittorio Celletti, presidente Unindustria Cassino, che richiama la necessità di superare una visione esclusivamente orientata al profitto per puntare alla creazione di valore condiviso, investendo su inclusione, qualità del lavoro e sostenibilità. Un confronto che pone al centro la persona come chiave per costruire un futuro più equo e umano.

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