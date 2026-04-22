Religioni: Torino, venerdì Giornata di studio promossa da Università e Facoltà teologiche

Sarà dedicata a “Figure e aspetti degli studi religionistici a Torino” la Giornata di studi organizzata per venerdì 24 aprile dalla Facoltà Teologica dell0Italia settentrionale-sezione parallela di Torino, dall’Università Pontificia Salesiana e dall’Università degli studi. I lavori della mattinata (9.30-12.30) saranno ospitati nella sala “Michele Pellegrino” della Biblioteca “Erik Peterson”, quelli del pomeriggio (14.30-17.30) presso la sala artistica della Facoltà teologica in via XX Settembre 83.

“La Giornata di studi – si legge in un comunicato – ha lo scopo di far incontrare studiosi provenienti dalle tre realtà accademiche cittadine che si occupano di religione dal punto di vista scientifico: c’è la competenza degli storici del corso di laurea in Scienze delle religioni di UniTo e quella dei teologi delle Facoltà teologiche diocesana e salesiana”.

Durante la mattinata, dopo i saluti istituzionali dei professori Andrea Nicolotti e Ferruccio Ceragioli e l’introduzione di Amos Corbini, sono previste quattro relazioni: di Paolo Cozzo su “Insegnamento teologico e politica religiosa nel Piemonte sabaudo di età moderna: convergenze e conflitti tra Chiesa e Stato”; di Chiara Pilocane su “L’insegnamento di ebraico e Sacra Scrittura nell’ateneo torinese tra XVII e XIX secolo”; di Silvano Oni su “Contesto sociale e motivazioni della fondazione dell’Ateneo salesiano a Torino”; di Cristian Besso su “Eusebio Vismara (1880-1945) e il movimento liturgico”. Nel pomeriggio, invece, interverranno: Luca Patrizi su “Italo Pizzi (1849-1920), primo orientalista e studioso dell’Islam all’Università di Torino”; Alberto Piola su “Nuove scoperte sul caso di presunto modernismo di Giuseppe Piovano (1851-1934)”; Mauro Grosso su “Tra storiografia e teologia, le Lezioni di Storia ecclesiastica di Giuseppe Piovano”; Valerio Gigliotti su “Francesco Ruffini (1863-1934) e l’insegnamento del Diritto ecclesiastico a Torino”. Le conclusioni saranno affidate ad Amos Corbini.

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