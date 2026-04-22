Dialogo e cultura: Roma, 5 maggio presentazione del documentario “Osama in viaggio verso casa” promosso da Pro Terra Sancta

Sarà presentato martedì 5 maggio, alle 18 presso l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, il documentario “Osama in viaggio verso casa”, promosso dall’Associazione Pro Terra Sancta. L’iniziativa, spiega l’Ambasciata in una nota, intende offrire una testimonianza di dialogo, pace e tutela del patrimonio culturale in Terra Santa, attraverso la figura di Osama Hamdan, architetto, conservatore e protagonista del film. Musulmano profondamente legato alla propria terra e ai suoi luoghi sacri – cristiani, ebrei e musulmani – Hamdan ha dedicato la vita alla conservazione del patrimonio culturale palestinese, trasformando l’arte e il restauro in un linguaggio di resistenza non violenta e di incontro tra le comunità. Un impegno che ha fatto della bellezza uno strumento di pace e di fiducia reciproca. Alla presentazione interverranno mons. Flavio Pace, segretario del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani, e Carla Benelli, storica dell’arte e responsabile dei progetti di conservazione del patrimonio culturale di Pro Terra Sancta. A moderare l’incontro sarà Fausta Speranza, giornalista de L’Osservatore Romano. Il documentario raccoglie anche una significativa testimonianza del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che sottolinea il valore del lavoro svolto da Hamdan: “La pace politica non so quando arriverà, ma la pace si costruisce solo con la fiducia tra le persone. Osama ha lavorato per questo in modo concreto, creando attraverso la conservazione del patrimonio culturale un bisogno comune che è diventato relazione”.

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