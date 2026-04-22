Libri: Rete 3L per Napoli, la lettura per prevenire le devianze minorili e combattere ogni forma di violenza

Domani il Patto per la lettura della città di Napoli celebrerà la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 2026 con iniziative realizzate da operatori della filiera del libro, associazioni, studenti e cittadini che confluiranno simbolicamente a Palazzo San Giacomo, per condividerle con il sindaco di Napoli.

Per l’occasione, il Tavolo territoriale Reading Forcella, presieduto dalla Biblioteca Annalisa Durante (quattordicenne vittima innocente della camorra), coordinerà il focus “Leggere dalla nascita”, che sarà animato dagli enti aderenti alla “Rete 3L per Napoli – Libri e letture 0-6 per la legalità”, la cui iniziativa ha visto la luce un anno fa a Forcella, sotto l’egida del Cepell – Centro per il Libro e la Lettura, e si è sviluppata in tutte le Municipalità, con oltre 100 soggetti, tra operatori e genitori, formati e coinvolti in percorsi di lettura dialogica intitolati alla memoria delle vittime innocenti, affinché la lettura 0-6 diventi una pratica di comunità che aiuti a far crescere una generazione più sana e a prevenire le devianze minorili.

A credere in questo percorso ci sono, tra gli altri, l’Aib – Associazione italiana biblioteche e la Fondazione Polis della Regione Campania, referente per l’attuazione della legge regionale n. 15/2020 avente come finalità l’istituzione di una rete capillare dei punti lettura dedicati a bambini e bambine da zero a sei anni e ai loro genitori, portata avanti con il programma “Semi di Storie”. Ogni punto 3L e ogni punto Semi di Storie è intitolato ad una vittima innocente, per sottolineare la valenza educativa della memoria e la portata della lettura dialogica contro la criminalità ed ogni forma di violenza.

L’iniziativa del Focus “Leggere dalla nascita” è organizzata insieme ad Unicef Campania, che interverrà all’evento con il presidente del Comitato provinciale di Napoli Tommaso Montini. Annunciate, inoltre, le presenze del garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Campania Giovanni Galano e del presidio di Libera Napoli Centro.

Dalle 13.30 alle 14.30, presso la Fontana del Nettuno in piazza Municipio, l’associazione I Teatrini metterà in scena “Le storie di Rodari”, accompagnata da quadri di lettura che studenti, autori ed artisti animeranno all’esterno di Palazzo San Giacomo, insieme ai rappresentanti del Tavolo tematico Ambiente e dei Tavoli territoriali di Napoli Est e Lettura Area Flegrea del Patto per la lettura della città di Napoli.

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