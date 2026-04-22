Diocesi: Cosenza, da domani il ciclo di seminari “La Storia dei luoghi e i luoghi per la Storia”

“La Storia dei luoghi e i luoghi per la Storia”. Questo il tema di un ciclo di incontri che inizia domani, 23 aprile alle 16.30, nella cappella dell’Assunta della cattedrale di Cosenza su iniziativa della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e della diocesi di Cosenza-Bisignano. Il primo appuntamento sarà dedicato al tema “Cosenza: Ambiente, territorio, sviluppo urbanistico”, con l’obiettivo di approfondire le trasformazioni storiche e urbanistiche della città. Dopo i saluti dell’arcivescovo Giovanni Checchinato, di don Emilio Antonio Salatino dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Francesco di Sales”, di don Enzo Gabrieli, direttore del settimanale “Parola di Vita”, e di don Luca Perri, parroco della Cattedrale, i lavori saranno introdotti e moderati da Francesca Martorano, curatrice del ciclo. Due gli interventi previsti: Vincenzo Antonio Tucci, della Deputazione di Storia Patria – Archivio storico diocesano di Cosenza, sul tema “Fonti per la storia. Prospettive metodologiche per la ricostruzione dell’ambiente e del territorio di Cosenza tra XVII e XVIII secolo” e Giuseppe Tagarelli, della Deputazione di Storia Patria – Cnr, sul tema “Bonifiche e sviluppo urbanistico della città di Cosenza”.

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