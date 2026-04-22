Intelligenza artificiale: Ucid, in Senato il convegno “Governare l’invisibile” su regole e valori

Come governare l’intelligenza artificiale senza rinunciare ai valori fondamentali della persona e del bene comune. A questa domanda proverà a rispondere il convegno “Governare l’invisibile: regole e valori per l’Intelligenza Artificiale”, in programma martedì 29 aprile (ore 10) presso la Sala Koch di Palazzo Madama, al Senato della Repubblica. L’iniziativa è promossa dal senatore Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, in collaborazione con Ucid-Unione cristiana imprenditori dirigenti, sezione di Roma. L’obiettivo dell’incontro, si legge in un comunicato stampa degli organizzatori, è favorire un confronto approfondito sulle sfide etiche, normative e sociali poste dal rapido sviluppo delle tecnologie digitali e, in particolare, dell’intelligenza artificiale. Il convegno si propone, dunque, come un momento di dialogo tra mondo istituzionale, economico e culturale, con l’intento di mettere al centro una visione dell’intelligenza artificiale che coniughi progresso tecnologico, responsabilità sociale e tutela della dignità umana. Ad aprire i lavori sarà Virginia Desirée Zucconi, presidente di Ucid Roma. Il dibattito vedrà poi la partecipazione del card. Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e consulente ecclesiastico nazionale Ucid, e dello stesso senatore Alessio Butti, che interverrà sul tema della governance dell’innovazione tecnologica e del ruolo delle istituzioni nel definire regole capaci di orientarne l’evoluzione in modo responsabile. La moderazione dell’incontro è affidata a Marco Italiano, membro del Consiglio direttivo di Ucid Roma.

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