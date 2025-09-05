Spagna: Conferenza episcopale, progetto sociale contro la tratta. “Sradicarla in tutte le sue forme”

“Il prezzo e il valore” è il titolo che riassume il contenuto dei nuovi materiali pubblicati questa settimana nell’ambito dal progetto sociale promosso dalla Conferenza episcopale spagnola sulla tratta di esseri umani. I documenti, si legge nella pagina web della Cee, raccoglie una serie di testimonianze e contributi che “ci aiuteranno a vivere il tempo liturgico ordinario. Riflettendo su di essi, potremo scoprire il senso della quotidianità nella nostra vita e il potere trasformatore della fede”, affermano i vescovi iberici. Con questo nuovo dossier e i video realizzati si intende inoltre “favorire il dialogo sulla piaga della tratta e dello sfruttamento nei gruppi e nelle comunità cristiane nel contesto del tempo liturgico ordinario. È una proposta che ci unisce come Chiesa che cammina con speranza”. Sulla base delle testimonianze raccolte, la Conferenza episcopale spagnola “invita alla preghiera e alla riflessione personale e comunitaria”. Viene offerta la testimonianza della religiosa Inma Soler, della comunità delle suore ausiliarie del buon Pastore, oltre a un testo di mons. Vicente Martín, membro della sottocommissione episcopale per l’azione caritativa e sociale, sulla chiamata all’impegno “per poter sradicare la tratta di esseri umani in tutte le sue forme e per la promozione della pace nel mondo”.

