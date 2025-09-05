Diocesi: Potenza, domenica il card. Zuppi presiede la messa per la festa in onore della Madonna Nera di Viggiano, patrona e Regina della Basilicata

(Foto di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo)

La comunità lucana si prepara a vivere uno dei momenti più intensi dell’anno: la festa in onore della Madonna Nera di Viggiano, patrona e Regina della Basilicata. La celebrazione eucaristica di domenica in programma per le 11 in piazza Giovanni XXIII sarà presieduta dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà la presenza di tutti i vescovi della Conferenza episcopale di Basilicata, che concelebreranno insieme al card. Zuppi. Un segno tangibile di unità tra la Chiesa lucana e quella italiana.

“La Madonna Nera continua a essere per noi un segno luminoso di speranza e di comunione. Ritrovarsi a Viggiano con il card. Zuppi e con tutti i vescovi della Basilicata, significa affidare alla Madre di Dio non solo la vita delle nostre comunità, ma anche le preoccupazioni e le sfide di questa terra: lo spopolamento dei nostri paesi, la mancanza di lavoro per i giovani, le difficoltà delle famiglie. La fede non ci allontana da queste realtà, ma ci invita a viverle con speranza e responsabilità”, ha dichiarato mons. Davide Carbonaro, arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, diocesi che ospita il santuario della Madonna Nera di Viggiano. Il presule ha anche rivolto un pensiero riconoscente “a quanti si stanno adoperando con impegno e generosità per la buona riuscita della festa”.