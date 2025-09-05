Diocesi: Caritas Avezzano, sostegno al progetto “Latte, vitamine e pannolini per Gaza”

Le immagini che giungono da Gaza nelle ultime settimane raccontano una tragedia umanitaria che si fa ogni giorno più drammatica. In questo scenario la rete delle Caritas in Italia e Caritas internationalis non vogliono restare indifferenti. Don Alberto Conti per le Caritas d’Abruzzo e Molise ha sentito personalmente padre Gabriel Romanelli, parroco della comunità cattolica della Sacra Famiglia a Gaza, e hanno ideato il progetto chiamato “Latte, vitamine e pannolini per bambini”. “Possiamo far arrivare questi aiuti tramite il Patriarcato Latino e la Caritas Gerusalemme. Questa è l’unica via possibile – queste le parole di Padre Gabriel. Il patriarca sta facendo di tutto per garantire che gli aiuti giungano a destinazione. E continuiamo a pregare”.

Per questo la Caritas diocesana di Avezzano, attraverso il suo direttore don Carmine Di Bernardo, chiede a tutte le parrocchie, associazioni, comitati, organizzatori di feste patronali e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà di promuovere una raccolta fondi, da oggi e per tutto il tempo necessario.

I fondi raccolti saranno inviati a Caritas Gerusalemme e utilizzati per l’acquisto di latte, vitamine, medicine, pannolini e tutto ciò che possa servire ad alleviare le sofferenze dei più vulnerabili.

La guerra – ogni guerra – porta con sé solo morte, distruzione e disumanità. È sempre una sconfitta e un’offesa alla fraternità umana. Continuiamo a pregare, ma anche ad operare. Perché la pace si costruisce ogni giorno con gesti concreti di solidarietà e prossimità.

