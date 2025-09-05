Bambini malati: Lecce, al Vito Fazzi inaugurata l'”Umanizzazione pittorica” di Pediatria

Foto Cuore e mani aperte OdV

Si è tenuta oggi la cerimonia di consegna dell’Umanizzazione pittorica del corridoio di accesso alle stanze di degenza del reparto di Pediatria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, benedetta da mons. Angelo Raffaele Panzetta, arcivescovo metropolita di capoluogo salentino.

Alla cerimonia erano presenti fra gli altri la direttrice sanitaria, Maria Nacci; il direttore del Dipartimento materno infantile, Carmelo Perrone; Flavia Indrio, direttrice responsabile Uoc di Pediatria; la presidente della V Commissione Servizi Sociali e Associazioni, Tonia Erriquez.

La donazione è stata della collaborazione tra l’Ente del Terzo settore “Cuore e mani aperte” OdV e due solide realtà imprenditoriali salentine: Links management and technology. “Prati bellissimi con fiori colorati, alberi in fiore, torrenti d’acqua cristallini, arcobaleni che riempiono il cielo, un castello bellissimo e tanti animali che collaborano tra loro – afferma nel suo messaggio don Gianni Mattia, presidente di “Cuore e mani aperte” -. È ai bambini che affidiamo il mondo con la speranza che possano proteggerlo e renderlo migliore. Noi vorremmo che la loro vita fosse bella come una favola e facciamo del nostro meglio per mettere a tacere le paure che ingrigiscono le pareti e i cuori. Naturalmente questo è possibile grazie a tutti coloro che scelgono di non voltarsi dall’altra parte” ma al contrario “aprono mani e braccia all’altro, donandosi con sincerità e amore abbracciando in questo modo moltissime vite e tessendo una rete di speranza che non smetterà mai di parlare d’amore”.